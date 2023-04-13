Популярна українська блогерка та модель Анна Неплях, яка кілька років тому отримала титул "Міс Україна-Всесвіт" і представляла нашу країну на міжнародному рівні, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася кумедним відео зі своєї участі у популярному шоу.
Схоже, після своїх подорожей Європою та Японією Аня повернулася до Києва, де прийшла на зйомки популярного розважального шоу "Я люблю Україну". У ролику можна побачити, що дівчина брала участь у конкурсі з коміком Фімою Костянтиновським, він щось показував, а Аня мала вгадати що саме. При цьому дівчина так завзято і щиро сміялася, що справила справжній фурор у студії.
До речі, на зйомки модель прийшла у спокусливій total black цибулі – на ній коротка сукня з відкритими плечима та пухнастими елементами, яка підкреслила витончену фігуру. Волосся дівчини зібрано у високий елегантний хвіст, а на її обличчі легкий макіяж.
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У підписі до публікації Неплях написала: "Моя улюблена частина з шоу "Я люблю Україну" на телеканалі @tet_tv дивись уже на ютубі, 4 випуск!". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію моделі:
"Аня дивилися шоу, дуже сподобалося! Ти прямо заряджала сміхом усіх довкола".
"Ти така гарна".
"Аня класна, а шоу така дурість".
"Вогонь".
"Красуня".
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