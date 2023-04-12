Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в останньому сезоні "Танців із зірками", а незадовго до повномасштабної війни вийшла заміж і переїхала жити до Швейцарії, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася зворушливим відео, на яке неможливо дивитися без сліз.

Як виявилося, це відео з українцями, яких щойно звільнили з полону. Зокрема, у ролику можна побачити, як військовий після полону вперше дзвонить своєю мамою. Це виглядає дуже зворушливо і зачіпає до сліз.

У підписі до публікації Онуфрійчук поділилася своїми емоціями: "Військовий в перші хвилини після звільнення з полону телефонує до мами. Це відео неможливо дивитися без сліз. Учора Україні вдалося повернути ще 100 наших захисників і захисниць. Господи, допоможи нам, аби всі українці — військові та цивільні повернулися додому".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Нехай кожна людина, яка чекає на свого рідного, дочекається такого дзвінка, нехай обійми будуть швидше! Сльози".

"Сльози, що пережили цей хлопець та його родина. Дай Боже, щоб усі повернулися неушкодженими. Найшвидшою перемогою нашій Україні. Нехай уже скінчиться цей жах".

"Нехай Бог оберігає наших військових, скільки мук і бід вони зазнають".

"Бочила це вчора, також ревіла".

"Нехай всі наші хлопчики та дівчатка повернуться додому, нехай їх береже Господь!".

"Неможливо дивитися без сліз. Нехай його та всіх наших захисників оберігає Господь".

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