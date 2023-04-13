Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми до Нідерландів, останнім часом все рідше виходить на зв'язок із шанувальниками у Instagram. Так, цього разу певною паузою зірка опублікувала нове фото, яким насмішила шанувальників.

Як видно на новій фотографії, Камінська зняла себе під час тренування, тут вона займає на велотренажері. Перед камерою артистка з'явилася у спортивній цибулі – короткому чорному топі та кумедних леопардових лосинах, це вбрання підкреслило струнку фігуру та ноги артистки. Її волосся акуратно зібране, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Камінська написала: "Мама, де мої тигрові лосини? Які види тренувань вам більше заходять? Що скажете про сайклінг? Я зрозуміла, що велосипеди - моє все. Хоча на цих далеко не поїдеш. ПіСі: Мета цієї світлини показати, яка я піз**та спортсменка".

Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Люблю сайклінг".

"Шикарна дівчина".

"Мама думала, Слава виросте слухняною дівчинкою, а вона взяла та натягла леопардові лосини".

"Вогонь баба".

"А баба Славко все ще вогонь".

"Сумую за твоїми постами. Треба трохи частіше бачити".

"Та ти шикарна".

"Дуже красива".

"Що за лев цей тигр?"

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