Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая в последнем сезоне "Танців з зірками" заменила Тину Кароль, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила очаровательные кадры из новой фотосессии и рассказала о том, как ищет украинское везде, где бывает.

Как известно, несколько лет назад Иванка вышла замуж и теперь она живет на две страны – Украину и Швейцарию. Во время войны телезвезда всеми силами помогает украинцам и ВСУ, организовывая и принимая участие в благотворительных инициативах.

В этот раз в своем профиле Иванна поделилась очаровательными снимками в роскошном небесно-голубом платье и с сумочкой в руках. По словам девушки, где бы она не была – ее окружает частичка дома и украинский символизм. И эта сумочка тоже является частью дома – она от украинского бренда.

"Где бы я ни была, часть дома всегда со мной. Хоть я долго на расстоянии с родной Украиной, но мое сердце с ней, оно дома. Я постоянно во всем ищу некий символизм, какую-то привязку к дому. То ли футболка с украинской символикой, то ли браслет, то ли украшение в волосы, то ли рисунок деятельный. Такие вещи греют мне душу. Вот и на этих фото я с упоением и теплотой держу в руках невероятную сумочку от украинского бренда. Горжусь нашим, украинским!", - рассказала Онуфрийчук.

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