Популярна українська телезірка, фітнес-тренер та експерт зі здорового харчування Аніта Луценко, яка була тренером у шоу "Зважені та щасливі", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала милі фото з подорожі та зачарувала фанатів образом.

Як видно, на нових знімках Аніта знята у незвичайній локації, судячи з інших постів, вона зараз перебуває в Шотландії. Перед камерою телезірка з'явилася у стильному сірому тренчі з чорними гудзиками, під яким видно чорне вбрання. Її волосся розпущене і розпатлане вітром, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Луценко написала: "#time". А шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію фітнес-тренера:

"Ти шикарна".

"Це що за богиня у мене у стрічці?"

"Боже, це ж просто пожежа? Реальна модель глянсових обкладинок".

"Мммм, який манікюр".

"Колір волосся просто вау".

"Дуже жіночні фото".

Як з обкладинки Vogue.

"Аніта – розкішно, просто моє натхнення!"

"Класні такі стильні фото".

"Боже, як все красиво!"

"Аніто, ви так змінилися! Дуже жіночна".

"Яка ж ви гарна".

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