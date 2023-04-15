Популярна українська телезірка, фітнес-тренер та експерт зі здорового харчування Аніта Луценко, яка була тренером у шоу "Зважені та щасливі", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала милі фото з подорожі та зачарувала фанатів образом.
Як видно, на нових знімках Аніта знята у незвичайній локації, судячи з інших постів, вона зараз перебуває в Шотландії. Перед камерою телезірка з'явилася у стильному сірому тренчі з чорними гудзиками, під яким видно чорне вбрання. Її волосся розпущене і розпатлане вітром, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.
У підписі до публікації Луценко написала: "#time". А шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію фітнес-тренера:
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"Ти шикарна".
"Це що за богиня у мене у стрічці?"
"Боже, це ж просто пожежа? Реальна модель глянсових обкладинок".
"Мммм, який манікюр".
"Колір волосся просто вау".
"Дуже жіночні фото".
Як з обкладинки Vogue.
"Аніта – розкішно, просто моє натхнення!"
"Класні такі стильні фото".
"Боже, як все красиво!"
"Аніто, ви так змінилися! Дуже жіночна".
"Яка ж ви гарна".
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