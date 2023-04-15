Популярная украинская телезвезда, фитнес-тренер и эксперт по здоровому питанию Анита Луценко, которая была тренером в шоу "Зважені та щасливі", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милые фото с путешествия и очаровала фанатов образом.
Как видно, на новых снимках Анита запечатлена в необычной локации, судя по другим постам, она сейчас находится в Шотландии. Перед камерой телезвезда появилась в стильном сером тренче с черными пуговицами, под которым видно черный наряд. Ее волосы распущены и растрепаны ветром, а на лице модные солнцезащитные очки.
В подписи к публикации Луценко написала: "#time". А поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию фитнес-тренера:
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"Ты шикарна".
"Это что за богиня у меня в ленте?"
"Боже, это же просто пожар? Реальная модель глянцевых обложек".
"Мммм, какой маникюр".
"Цвет волос просто вау".
"Очень женственные фото".
"Как с обложки Vogue".
"Анита – роскошно, просто мое вдохновение!".
"Классные такие стильные фото".
"Боже, как все красиво!".
"Анита, вы так изменились! Очень женственная".
"Какая же вы красивая".
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