Популярная украинская телезвезда, фитнес-тренер и эксперт по здоровому питанию Анита Луценко, которая была тренером в шоу "Зважені та щасливі", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милые фото с путешествия и очаровала фанатов образом.

Как видно, на новых снимках Анита запечатлена в необычной локации, судя по другим постам, она сейчас находится в Шотландии. Перед камерой телезвезда появилась в стильном сером тренче с черными пуговицами, под которым видно черный наряд. Ее волосы распущены и растрепаны ветром, а на лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Луценко написала: "#time". А поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию фитнес-тренера:

"Ты шикарна".

"Это что за богиня у меня в ленте?"

"Боже, это же просто пожар? Реальная модель глянцевых обложек".

"Мммм, какой маникюр".

"Цвет волос просто вау".

"Очень женственные фото".

"Как с обложки Vogue".

"Анита – роскошно, просто мое вдохновение!".

"Классные такие стильные фото".

"Боже, как все красиво!".

"Анита, вы так изменились! Очень женственная".

"Какая же вы красивая".

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