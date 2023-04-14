Анна Кошмал – відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Свати". Знаменитість, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення зірка зайнялася активним висвітленням того, що відбувається у своєму блозі. Не забуває Кошмал і про Інстаграм, де цього разу показала яскравий образ у сіточці, поділившись жарким фото.
Тарас Цимбалюк одразу ж прокоментував ефектну публікацію: "Ого".
Фанати, включаючи дружину продюсера "Квартал 95" Ганну Саліванчук, поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"Ну це пожежа. Аня, Ви неймовірна";
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"Боже, Аня! Це так красиво! Так ніжно та сексуально одночасно";
"Вау. Ти неймовірна, чарівна і така вільна";
"красуня і не треба ніяких нігтів і накачаних силіконом качиних губ";
"Як говориться "Маша, Маша та не наша"";
"Неймовірно красива неповторна красуня";
"Ви найкрасивіше що є в Українському кіно та театрі";
"Я дивлюся серіал "Будиночок на щастя". Ви додали цьому серіалу вогню. З вам цей серіал став цікавішим, ще веселішим, прикольнішим".
Нагадаємо, зірка "Сватів" Кошмал показала улюблене фото у своєму архіві
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