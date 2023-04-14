Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Сваты". Знаменитость, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения звезда занялась активным освещением происходящего в своем блоге. Не забывает Кошмал и об Инстаграм, где в этот раз показала яркий образ в сеточке, поделившись жарким фото.

Тарас Цымбалюк сразу же прокомментировал эффектную публикацию: "Ого".

Фанаты, включая жену продюсера "Квартал 95" Анну Саливанчук, поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Ну это пожар. Аня, Вы невероятна";

"Боже, Аня! Это так красиво! Так нежно и сексуально одновременно";

"Вау. Ты невероятная, волшебная и такая свободная";

"красотка и не надо никаких ногтей и накачанных силиконом утиных губ";

"Как говорится "Маша, Маша да не наша"";

"Невероятно красивая неповторимая красотка";

"Вы красивее всего что есть в Украинском кино и театре";

"Я смотрю сериал "Домик к счастью". Вы добавили этому сериалу огня. С вам этот сериал стал более интересным, еще более веселым, прикольным".

Напомним, звезда "Сватов" Кошмал показала любимое фото в своем архиве

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