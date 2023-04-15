Відома співачка Злата Огневич висловилася про свої тренування і зізналася, чому не кидатиме їх.

Популярна українська артистка, друга «Холостячка» та знаменита виконавиця Злата Огневич повернулася до графігу тренувань та представила кадри, які одразу привернули увагу. Як відомо, Злата не лише дотримується режиму харчування та багато років не їсть м'ясо, а й захоплена кількома видами спорту.

Не забуває Огневич і про важливість розтяжки - завдяки їй вона тримає себе у формі, піклується про поставу та здоров'я суглобів. У стороні Злата показала кілька кадрів із занять і після них:

«Тренування – я вважаю це важливим для себе, пріоритет – здоров'я. А ще: коли дивлюсь у дзеркало, мені подобається моє відображення, я така собі подобаюсь. Саме я вибираю, яким буде моє тіло.

Систематичні тренування пробуджують силу волі. Це також впливає на якість життя та успіх» - поділилася настановами Злата.

Також зірка виклала самоіронічне відео із серії "в мережі, і в житті", яким чудово насмішила українців.

Так, ролик складається з двох частин – у першій Злата постала у всій красі та при повному параді. І вже за секунду артистку можна побачити у зовсім іншому амплуа – вона безтурботно сидить у салоні краси на процедурі і неквапом попиває чай із печінками.

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