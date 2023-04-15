Известная певица Злата Огневич высказалась о своих тренировках и призналась, почему не будет их бросать.

Популярная украинская артистка, вторая «Холостячка» и знаменитая исполнительница Злата Огневич вернулась к графигу тренировок и представила кадры, которые сразу привлекли внимание. Как известно, Злата не только придерживается режима питания и много лет не ест мясо, но и увлечена несколькими видами спорта.

Не забывает Огневич и о важности растяжки - благодаря ей она держит себя в форме, заботится об осанке и здоровье суставов. В стори Злата показала несколько кадров с занятий и после них:

«Тренировки – я считаю это важным для себя, приоритет – здоровье. А еще: когда смотрю в зеркало, мне нравится мое отражение, я такая себе нравлюсь. Именно я выбираю, каким будет мое тело.

Систематические тренировки пробуждают силу воли. Это также влияет на качество жизни и успех» - поделилась наставлениями Злата.

Также звезда выложила самоироничное видео из серии "в сети, и в жизни", которым здорово насмешила украинцев.

Так, ролик состоит из двух частей – в первой Злата предстала во всей красе и при полном параде. И уже через секунду артистку можно увидеть в совершенно другом амплуа – она беззаботно сидит в салоне красоты на процедуре и не спеша попивает чай с печеньками.

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