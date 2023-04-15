Популярна українська продюсер та колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка активно розвиває свій бізнес та продюсує Надю Дорофєєву, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле фото вишиванці та порушила мовне питання.

Як видно, на новій фотографії Ірина зображена в гарній локації з видом на море. Перед камерою вона з'явилася у стильному образі – на ній вільна легка вишиванка та широкі штани бежеві з незвичайними кишеньками. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та модні окуляри.

У підписі до публікації Горова поділилася своїми думками про українську мову. За словами продюсера, зараз важливо говорити українською мовою та вдома та за кордоном, оскільки його починають впізнавати та вітати українців відповідно.

"Я закликаю всіх українців вчити та удосконалювати свою мову. Спілкуватися українською як в нашій країні, так і за кордоном. Я сама за цим слідкую і звертаю на це увагу своїх близьких. Бо й іноземці, й ми самі, коли чуємо російську, асоціюємо її з країною-терористом та злочинцями. Ав-то-ма-тич-но. Тут можна порівняти з бізнесом. При створенні свого бренду/компанії ми вигадуємо нові шрифти, логотипи, tone of voice, створюємо корпоративну культуру – щоб відрізнятися від інших та диференціюватися на ринку. Ми ж не хочемо, щоб нас або наш продукт плутали з кимось іншим?! Те саме і з мовою", - написала Ірина.

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