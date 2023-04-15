Популярная украинская продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая активно развивает свой бизнес и продюсирует Надю Дорофееву, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое фото вышиванке и подняла языковый вопрос.

Как видно, на новой фотографии Ирина запечатлена в красивой локации с видом на море. Перед камерой она появилась в стильном образе – на ней свободная легкая вышиванка и широкие бежевые штаны с необычными кармашками. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и модные очки.

В подписи к публикации Горовая поделилась своими мыслями об украинском языке. По словам продюсера, сейчас важно говорить на украинском языке и дома и за границей, так как его начинают узнавать и приветствовать украинцев соответственно.

"Я призываю всех украинцев учить и совершенствовать свой язык. Общаться на украинском как в нашей стране, так и за рубежом. Я сама за этим слежу и обращаю на это внимание своих близких. Потому что иностранцы, и мы сами, когда слышим русский, ассоциируем его со страной-террористом и преступниками. Автоматично. Здесь можно сравнить с бизнесом. При создании своего бренда/компании мы придумываем новые шрифты, логотипы, tone of voice, создаем корпоративную культуру, чтобы отличаться от других и дифференцироваться на рынке. Мы ведь не хотим, чтобы нас или наш продукт путали с кем-то другим?! То же и с языком", - написала Ирина.

Напомним, "Девочка, 44 годика": Великий из "Квартал 95" взорвал сеть пародией на скандальное интервью запроданки Лорак.

Как сообщала Politeka, "Я поняла, что…": Каминская из "НеАнгелов" в тигровых лосинах на насмешила украинцев.

Также Politeka писала, что "Заряжала всех": Мисс Украина-Вселенная Неплях пришла на популярное шоу и произвела фурор.