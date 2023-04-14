Чоловік Анни Трінчер Олександр Волошин влаштував перфоманс, але нарвався на жорстку критику у мережі.

Олександр Волошин - відомий український блогер, який не так давно вирішив одружитися зі співачкою, блогеркою та актрисою Ганною Трінчер. Чоловік зірки настільки популярний, що за ним стежать сотні тисяч українців. А в одному з останніх відео Волошин вирішив зробити перформанс, зачинившись у труні. Це обурило серед інших офіцера ЗСУ під псевдонімом Грім, який поділився відео у своєму ТГ-каналі.

"Блогер-мільйонник записав відео, для якого щоб «випробувати емоції» 5 хвилин пролежав у труні. Під час цих блогерів взагалі нудно живеться. Фоловери в коментарях пропонують йому за емоціями звернутися до військкомату. У мене навіть заперечень не виникло", - написав Гром. .

Українці у коментарях почали активно обговорювати перфоманс:

"треба було ще закопати - щоб на всі 100% "пережив емоції";

"Чорт, ну як наш народ дозволяє цим заробляти на нас гроші";

"Попит народжує пропозицію...., Скільки ж у нас дурень що такі "персонажі" стають мільйонниками.... Ps...у душі не знаю хто це таке";

"наскільки потрібно бути поверховою людиною, щоб про щось задуматися тільки після якогось примітивного дійства у вигляді атракціону з фіктивним кладенням у труну з метою фіктивного поховання".

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