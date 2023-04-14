Александр Волошин - известный украинский блогер, который не так давно решил жениться на певице, блогерке и актрисе Анне Тринчер. Муж звезды настолько популярен, что за ним следят сотни тысяч украинцев. А в одном из последних видео Волошин решил сделать перфоманс, закрывшись в гробу. Это возмутило, среди прочих, офицера ВСУ под псевдонимом Гром, который поделился видео в своем тг-канале.
"Блогер-миллионник записал видео, для которого чтобы «испытать эмоции» 5 минут пролежал в гробу. По ходу этим блогерам вообще скучно живется. Фолловеры в комментариях предлагают ему за эмоциями обратиться в военкомат. У меня даже возражений не возникло", - написал Гром.
Украинцы в комментариях начали активно обсуждать перфоманс:
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"надо было еще закопать – чтобы на все 100% "испытал эмоции";
"Черт, ну как наш народ позволяет этим зарабатывать на нас деньги";
"Спрос рождает предложение...., Сколько же у нас дурачков что такие "персонажи" становятся миллионниками.... P.s....в душе не знаю кто это такое";
"насколько нужно быть поверхностным человеком, чтобы о чем-то задуматься только после какого-то примитивного действа в виде аттракциона с фиктивным ложением в гроб с целью фиктивного погребения".
Напомним, Тринчер дерзко дала отпор артисткам, которые ее не признали на сцене
А еще Politeka сообщала, что украинцы жестко прошлись по Анне Тринчер после ее концертов
Также Politeka писала, что Тринчер похвасталась полными залами на первых сольных концертах