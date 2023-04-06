Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда прославилась благодаря роли в сериале "Школа", где сыграла роль старшеклассницы Наты. А недавно артистка объявила о первых сольных концертах по Украине. Как оказалось, не все украинцы были довольными от выступлений артистки. Анна решила поделиться эмоциями от хейта в своем Инстаграм.

"Зашла я сегодня в тикток комментарии... И обалдела, как всегда...", - написала Тринчер в публикации. А после этого звезда показала комментарии, которые ей не понравились:

"Бузова по-украински";

"Такое что-то. Никакая, как и ее песни";

"Шопопало";

"Это та, что трусы под мышки натягивает".

Анна после этого решила не давать свою реакцию на комментарии, как это бывало до этого. Звезда вместо этого решила показать, какие сделала утренние процедуры.

"Мои утренние процедуры. Раньше с этого всего я только чистила зубы. А сейчас кайфую от ухода за собой", - поделилась звезда.

"Я от честно, обожаю свои утренние процедуры и не очень люблю, когда очень лень, но сегодня настроение сделать и нанести мне кажется все что можно на свое лицо и зубы", - рассказала в видео Тринчер.

Напомним, Тринчер в нескромном платье зажгла на концерте во Львове

Также Politeka сообщала, что Тринчер на собственном примере показала, как донатит каждый день

А еще Politeka писала, что Тринчер не выдержала напряжения и призналась украинкам, нуждается в помощи