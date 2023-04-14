Олександр Еллерт – відомий український гуморист, який пішов на шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Зірка перемогла на проекті, після чого пара довгий час зустрічалася. Але через брак часу та інших проблем зрештою зірки розійшлися, а потім знову засвітилися разом після початку повномасштабного вторгнення. А після цього Олександр залишив Україну і опинився у Каліфорнії, де перебуває і зараз.
Не забуває Еллерт і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Олександр вирішив поговорити з фанатами.
"Можливо є дівчина чи дівчина, з якою ти хотів би зустрічатися???", - запитав фанат.
"У нас все добре, завтра за продуктами їдемо, оселедець під шубою готуватимемо", - відповів зірка і показав загадкову блондинку на ім'я Марго.
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А до цього зірка висловився про релігію, поділившись постом у своєму блозі.
"Можливо я поверхово знаю, на чому базуються різні релігії і чим апелюють її представники. Але здається, що робити вони повинні все через кохання. Та й взагалі все в житті має йти через неї. Через любов до когось", - зазначив він. артист.
Нагадаємо, Еллерт із "Холостячки" у США порушив важливу тему про українських дітей
А ще Politeka писала, що "Холостячка" Мішина різко висловилася у бік Еллерта після довгого мовчання
Також Politeka повідомляла, що Еллерт із "Холостячки" в США жорстко потролив блогерів та коучої.