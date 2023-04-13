Популярный украинский комик, шоумен и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт, который оскандалился своим выездом в США, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил стильное фото, а в подписи к нему потроллил блогеров и коучей.

Очевидно, на этот пост Александра вдохновило недавнее громкое разоблачение психолога Спартака Субботы. В своем посте Саша выложил снимок, на котором запечатлен на прогулке в темном наряде, он пафосно надевает солнцезащитные очки и загадочно ухмыляется.

В подписи к публикации Эллерт жестко потроллил так называемых "инфоцыган": "Запускаю спортивный марафон по психологии, дропшипингу, уверенности, артезианской воде и медитации. Разберем как стать успешным трейдером, да что не так с вашим еб**ом. Торгую, чем могу. Пользы и смысла нет, но берите, пока по 70 грн. Потом 80. Прогрев пошел, как дети в школу. Ну что лиды, жду".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию комика:

"Саша, не останавливайся".

"Классный стеб, все блогеры и не только, все знатоки во всех сферах жизни".

"Блогеры в шоке от такой презентации! Еще и цены сбил! За минуту развалил их усилия!".

"Не, ну красавчик. Я буду первая".

"Сашка, ты красавчик".

"А врачи будут? А рецепты еды по воде".

"Саша, а что вы в куртке? Что-то думала, что в Калифорнии всегда тепло".

"А ведь еще количество мест вероятно ограничено, и только первые 100 попадут?".

"Саша, я даже готова 100 гривен заплатить, если сделаешь спортивный марафон".

"Саша может все разложить по полочкам. Очень уместно".

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