Александр Эллерт - известный украинский юморист, который пошел на шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Звезда победил на проекте, после чего пара долгое время встречалась. Но из-за недостатка времени и других проблем в конечном итоге звезды разошлись, а потом снова засветились вместе после начала полномасштабного вторжения. А после этого Александр покинул Украину и оказался в Калифорнии, где находится и сейчас.
Не забывает Эллерт и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Александр решил поболтать с фанатами.
"Возможно есть девушка или девушка, с которой бы ты хотел встречаться???", - спросил фанат.
"У нас все хорошо, завтра за продуктами едем, селедку под шубой будем готовить", - ответил звезда и показал загадочную блондинку по имени Марго.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Еще более опасные, чем российские ракеты": украинцев предупредили о новой угрозе со стороны рф
"Искала подарок": жизнь мамы-красавицы оборвалась в день рождения дочери
Украинцам подарили новый праздник: что еще теперь будет отмечаться в апреле
"Несколько часов назад": трагически оборвалась жизнь известного украинского политика
А до этого звезда высказался о религии, поделившись постом в своем блоге.
"Возможно я поверхностно знаю на чем базируются разные религии и чем апеллируют ее представители. Но кажется, что делать они должны все из-за любви. Да и вообще все в жизни должно идти через нее. Через любовь к кому-то", - отметил артист.
Напомним, Эллерт из "Холостячки" в США поднял важную тему об украинских детях
А еще Politeka писала, что "Холостячка" Мишина резко высказалась в сторону Эллерта после долгого молчания
Также Politeka сообщала, что Эллерт из "Холостячки" в США жестко потроллил блогеров и коучей