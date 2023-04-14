Александр Эллерт - известный украинский юморист, который пошел на шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Звезда победил на проекте, после чего пара долгое время встречалась. Но из-за недостатка времени и других проблем в конечном итоге звезды разошлись, а потом снова засветились вместе после начала полномасштабного вторжения. А после этого Александр покинул Украину и оказался в Калифорнии, где находится и сейчас.

Не забывает Эллерт и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Александр решил поболтать с фанатами.

"Возможно есть девушка или девушка, с которой бы ты хотел встречаться???", - спросил фанат.

"У нас все хорошо, завтра за продуктами едем, селедку под шубой будем готовить", - ответил звезда и показал загадочную блондинку по имени Марго.

А до этого звезда высказался о религии, поделившись постом в своем блоге.

"Возможно я поверхностно знаю на чем базируются разные религии и чем апеллируют ее представители. Но кажется, что делать они должны все из-за любви. Да и вообще все в жизни должно идти через нее. Через любовь к кому-то", - отметил артист.

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