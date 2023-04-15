Популярна співачка Настя Каменських поставила крапку у темі розлучення з Потапом та історії про їхній конфлікт.

Співачка Настя Каменських після чуток про розлучення з Олексієм Потапенком вирішила нарешті дати повний коментар про стосунки з артистом. Про це докладніше Настя висловилася у ЖВЛ (щоб подивитися випуск, доскролльте сторінку до кінця).

Настя чесно відповіла на питання про розлучення, і тим самим поклала край усім розмовам на цю тему.

"Ми не розлучаємося з чоловіком. Не розлучалися і не будемо. Поки що точно. Коли ми вирішимо щось змінити, то ви будете першими, хто про це дізнається. У нас все добре, нічого не змінилося", - зізналася Каменських.

Вона наголосила, що чутки про розлучення є суто вигадкою публіки. Каменських також зазначила, що вона не є прихильницею використання свого особистого життя для просування своєї кар'єри і піаритися на цьому не збирається.

Раніше Каменських вирішила зауважити, що і після хвороби намагається займатися собою:

"Добрий ранок. Я нарешті поступово відновлюю свій спортивний режим», - ділиться Каменських. Вона також розповіла нещодавно, що курс її лікування незакінчений – проблеми зі зв'язками ще є, але це не заважає їй зайнятися певними тренуваннями для покращення фігури.

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