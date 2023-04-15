Українська хіп-хоп та реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім'я – Олена Савраненко) за 2022 рік продовжувала радувати шанувальників новими композиціями. Не став винятком і 2023 рік. В Інстаграм вона поділилася новою відеороботою на довгоочікуваний трек "Не втратимо зв'язок".

Alyona Alyona розповіла, що нова пісня розповідає історію про кохання, яке існує всупереч відстані та кілометрам. Кожен дзвінок і сказане слово має силу та віру в те, що завтра ми знову побачимося та обіймемо найближчих. Адже зв'язок між спорідненими душами розірвати неможливо.

"Вірю в те, що кохання існує на відстані. Якщо душі сплелися, то зв’язок між ними проноситься між країнами, крізь дні й ночі, крізь пори року. Така любов завжди гріє серце, мотивує жити, вселяє надію і зігріває навіть тоді, коли здається, що мороз проник у саме серце", - додала Alyona Alyona.

У коментарях користувачі мережі писали свої думки про нову пісню. Більшість залишилися в повному захваті:

"Це має бути в трендах на 1 місці", "Дякую за таку творчість", "В принципі мені сподобалося в такому стилі типу реггі мені вона звучить", "Це дуже клейовий трек, буде у мене на повторі".

Нагадаємо, Alyona Alyona зачитала рядки, близькі кожному українцю.

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