Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухаря, а також суддя "Майстер Шеф". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зайнялася організацією благодійних вечерь, де збирала гроші для України разом із Володимиром Ярославським. Також зіркові шефи пишуть книгу про українську кухню, про що домовилися минулого року.
А нещодавно після зйомок нового сезону "Майстер Шеф" Ольга вирушила працювати до Ніцци, де перебуває і зараз. При цьому Мартиновська скаржилася, що вже понад два місяці не може знайти там житло. Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Мартиновська показала, як проводить розминку, поділившись кадрами у сторіс Інстаграм.
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"Мій тренер називає цю вправу землемір чи черв'як. Те, що потрібне для розігріву", - написала зірка.
А до цього зірка показала, як гуляє містом. Ольга зізналася, що планує купити квартиру у столиці.
"У безладді і повній втомі від переїздів народився план! Тепер я мрію про власну квартиру в Києві, в тому ж улюбленому жк на Дніпрі. Заїду. Сяду. І нікуди не штовхатимуся хоча б рік", - поділилася Ольга.
Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" дала українцям цікавий рецепт паски у французькому стилі.
А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська та Ярославський влаштували побачення прямо на "МайстерШеф"
Також Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" відверто про біду, яка її переслідує у Франції.