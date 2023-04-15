Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухаря, а також суддя "Майстер Шеф". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зайнялася організацією благодійних вечерь, де збирала гроші для України разом із Володимиром Ярославським. Також зіркові шефи пишуть книгу про українську кухню, про що домовилися минулого року.

А нещодавно після зйомок нового сезону "Майстер Шеф" Ольга вирушила працювати до Ніцци, де перебуває і зараз. При цьому Мартиновська скаржилася, що вже понад два місяці не може знайти там житло. Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Мартиновська показала, як проводить розминку, поділившись кадрами у сторіс Інстаграм.

"Мій тренер називає цю вправу землемір чи черв'як. Те, що потрібне для розігріву", - написала зірка.

А до цього зірка показала, як гуляє містом. Ольга зізналася, що планує купити квартиру у столиці.

"У безладді і повній втомі від переїздів народився план! Тепер я мрію про власну квартиру в Києві, в тому ж улюбленому жк на Дніпрі. Заїду. Сяду. І нікуди не штовхатимуся хоча б рік", - поділилася Ольга.

Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" дала українцям цікавий рецепт паски у французькому стилі.

А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська та Ярославський влаштували побачення прямо на "МайстерШеф"

Також Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" відверто про біду, яка її переслідує у Франції.



