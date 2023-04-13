Судьи «МастерШеф» Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский, о романе которых судачат уже не первый год, дали новый повод для обсуждений.

Мартыновская и Ярославский устроили романтическое свидание прямо на «МастерШеф. Профессионалы-4», пишет Politeka.net.

Кадры, на которых Мартыновская и Ярославский уединились за уютным столиком уже появились в Сети.

«Ярославский наконец признается в чувстах к Мартыновской?», - комментирует голос за кадром анонс нового выпуска четвертого сезона «МастерШеф. Профессионалы».

«О, няшки», - умиленно вздыхают участники кулинарного шоу, которым пришлось исполнять все прихоти судьи Мартыновской.

Так, профессионалам пришлось использовать все умения,, чтобы, например, лишь из одной соленой капусты сделать карамель, десерт мильфей и даже мороженое.

«Так скажет ли Ольга «да»?», - интригуют создатели «МастерШеф. Профессионалы-4».

Комментируя анонс нового выпуска, некоторые пользователи YouTube утверждают, что романтические отношения между Ярославским и Мартыновской для них уже давно не секрет:

«Об этом романе я догадывалась ещё с того времени, как Оленька стала судьей МШ. Одни тогда их глаза уже говорили о многом»,

«Усы хорошие, настоящие, надо брать, Оля».

Другие же не верят, что между Мартыновской и Ярославским есть нечто большее, чем дружба и рабочие отношения:

«Ой, опять? Нравятся обое, слежу в инсти за ними, ясно же, что не вместе и они сами там об этом постоянно говорят....зачем опять эти ухаживания пустые? и "роман" надуманный делать? Честно, это их сватовство самих себя друг с другом, а потом бьют в грудь, что друзья - надоело уже изрядно»,

«Как говорила сама Ольга, если бы Владимир был немного выше ростом, было бы «да».

Напомним, ранее сообщалось, кто из участников "МастерШеф" стал популярным, кроме Евгения Клопотенко.

Также сообщалось, что Оля Полякова смогла удивить звезду "МастерШеф" откровениями о своем браке.

Кроме того, Politeka.net писала, что Ярославский дал рецепт паски, которая получается всегда.