Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-поварка, а также судья "Мастер Шеф". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения занялась организацией благотворительных ужинов, где собирала деньги для Украины вместе с Владимиром Ярославским. Также звездные шефы пишут книгу об украинской кухне, о чем договорились в прошлом году.

А недавно после съемок нового сезона "Мастер Шеф" Ольга отправилась работать в Ниццу, где находится и сейчас. При этом Мартыновская жаловалась, что уже более двух месяцев не может найти жилье там. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Мартыновская показала, как проводит разминку, поделившись кадрами в сторис Инстаграм.

"Мой тренер называет это упражнение землемер или червяк. То, что нужно для разогрева", - написала звезда.

А до этого звезда показала, как гуляет по городу. Ольга призналась, что планирует купить квартиру в столице.

"В беспорядке и полной усталости от переездов родился план! Теперь я мечтаю о собственной квартире в Киеве, в том же любимом жк на Днепре. Заеду. Сяду. И никуда не буду толкаться хотя бы год", - поделилась Ольга.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" дала украинцам интересный рецепт паски во французском стиле

А еще Politeka сообщала, что Мартыновская и Ярославский устроили свидание прямо на "МастерШеф"

Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" разоткровенничалась о беде, которая ее преследует во Франции



