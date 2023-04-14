На официальной странице "Мастер Шеф" в Instagram рассказали, как приготовить паску по рецепту Ольги Мартыновской.

Берем следующие ингредиенты:

мука высшего сорта – 500 г

морская соль – 16 г

сахар – 150 г

живые дрожжи – 25 г (или 9 г сухих)

сливочное масло – 200 г (не очень холодное, но и не теплое, примерно 14-16 градусов)

яйца – 8 шт.

растительное масло – 120 мл

сушеная вишня – 200 г

звездочки бадьяна – 3 шт.

коньяк – 50 мл

Для глазури:

белый шоколад – 300 г

масло какао - 50

Сразу замочите сушеную вишню в коньяке и оставьте на несколько часов.

В чашу миксера поместите муку, дрожжи и 6 яиц. На невысокой скорости вымешивайте крюком 5-6 минут. Не прерывая процесс вымешивания, в три этапа добавьте сливочное масло, нарезанное кубиками. Когда тесто хорошо вымешалось и отлипает от бортов, добавляем 2 яйца, растительное масло и вымешиваем еще 10 минут. При этом растительное масло Мартыновская предварительно ароматизировала звездочками бодяной.

Накрываем тесто пищевой пленкой или влажным вафельным полотенцем и оставляем 1 час при комнатной температуре, в идеале при 90% влажности. Затем аккуратно проминаем тесто руками, снова накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 12–16 часов.

В формы, смазанные сливочным маслом, выкладываем шарики теста. Сверху мажем паски яйцом и оставляем подходить в теплом месте еще на два часа, но уже ничем не накрывая.

Ставим в духовку, разогретую до 150 градусов, на 20–30 минут. Время приготовления паски зависит от размера формы.

Напомним, ранее сообщалось, кто из участников "МастерШеф" стал популярным, кроме Евгения Клопотенко.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова смогла удивить звезду "МастерШеф" откровениями о своем браке.

Также Politeka писала, что Владимир Ярославский дал рецепт паски, которая получается всегда.