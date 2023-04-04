Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая судит также проект "Мастер Шеф" вместе с Владимиром Ярославским и Эктором Хименес-Браво. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Ольга занялась организацией благотворительных ужинов с Владимиром Ярославским, собирая деньги на помощь Украине.

А недавно Мартыновская закончила сниматься в новом сезоне шоу "Мастер Шеф". После этого Ольга сразу же отправилась с дочерью семи лет Вероникой во Францию. Но в этот раз шеф-повар выбрала не Париж, а Ниццу, где ей предложили работу. Там находится звезда и сейчас, но одна беда ее преследует по сей день, о которой шеф-повар рассказала в своем сторис Инстаграм.

"А возможно, а вдруг) На французский сайт тоже я везде есть, каждый день мониторю", - написала Ольга в публикации.

"То отчитываюсь, что почти за два месяца пребывания на юге Франции мои поиски жилья похожи больше на замкнутый круг, по которому я каждый день бегаю и по сей день жилье так и не нашла. Живу у подруги на голове. Поэтому еще один раз спрашиваю, друзья, а вдруг у вас есть какие-то знакомые или родственники, которые сдают свое жилье", - рассказала Ольга.

Напомним, Мартыновская "Мастер Шеф" заинтриговала украинцев работой, предложив перебраться к ней

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