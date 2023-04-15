Популярна телеведуча Маша Єфросиніна порушила дуже важливу тему, яку на Заході найчастіше ігнорують. Та й деякі українці також. Зокрема, знаменитість заговорила про російських артистів та їхню музику. Пост на цю тему знаменита українка опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.

Зокрема, Маша Єфросиніна зазначила, що російську музику й надалі продовжують популізувати найвідоміші музичні платформи у світі: Spotify, Youtube, Apple Music, Tidal, Deezer. Більше того, російські артисти на цих платформах процвітають і заробляють мільярди, незважаючи на пакети санкцій.

І це в той момент, коли більша половина з них продовжує пропаганду війни не лише проти України, а й усього цивілізованого світу. Вони досі фінансують російську армію, промивають мізки своїм аудиторіям у соцмережах, віддаючи перевагу хворому волевиявленню здоровому глузду.

"А тим часом всесвітньо відомі стрімінгові платформи стали співучасниками злочину, називаючи музику росії "поза політикою", і тим самим допомагаючи Кремлю щодня отримувати фінансові надходження для продовження війни", - додала Маша Єфросиніна.

У представленому відео, телеведуча показала популярних артистів з росії, які підтримують війну, отримують премії в Росії і захоплюються путіним. А стрімінгові платформи продовжують прикриватися дурним "вони поза політикою".

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