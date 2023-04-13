Українська ведуча Маша Єфросиніна вправно зауважила, чому росіянам не будуть раді вже ніде.

На цей раз ведуча Маша Єфросиніна вирішила розповісти про свою роботу у фонті і досить різко згадала росіян, як тепер про них змінилася її думка. Єфросиніна також зауважила, через що росіяни вписали себе в історію не так, як би їм хотілося.

«Я хочу відверто вам зізнатися, що щоденна робота у фонді мене рятує. Тупо рятує. Бо щодня, коли я бачу чергові звірства того проклятого зброду, що прийшов нас знищувати, всередині мене звучить: «Х*р вам, мразоти, ми не зупинимося, не подаруємо вам таку радість!

Ми вийдемо з цього пекла сильніше і переродженіше, бо ми всі, українці, перетворюємо щодня свою люту злість на допомогу один одному!» - уклала ведуча.

Вона зауважила, що українці увійдуть в історію, як незламні та сильні люди, що є взірцем людяності.

«А ви, як зло і мотлох, який назавжди історично зганьбив себе в очах усієї планети!» - також зауважила Єфросиніна.

Раніше 43-річна артистка вирішила презентувати трендовий образ, а також написала під коротким роликом "Українська дівчина".

«Моя філософія полягає в тому, що потрібно робити максимально все, щоб відкласти необхідність у хірургії. Це харчування, вода, спорт, дихальні практики, БАДи та anti age медицина» - зізналася раніше Марія.

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