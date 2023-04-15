Популярная телеведущая Маша Ефросинина подняла очень важную тему, которую на Западе зачастую игнорируют. Да и некоторые украинцы тоже. В частности, знаменитость заговорила о российских артистах и их музыке. Пост на эту тему знаменитая украинка опубликовала на своей странице в Инстаграм.

В частности, Маша Ефросинина отметила, что российскую музыку и дальше продолжают популизировать самые известные музыкальные платформы в мире: Spotify, Youtube, Apple Music, Tidal, Deezer. Более того, российские артисты на этих платформах преуспевают и зарабатывают миллиарды, несмотря на пакеты санкций.

И это в тот момент, когда большая половина из них продолжают пропаганду войны не только против Украины, но и всего цивилизованного мира. Они до сих пор финансируют российскую армию, промывают мозги своим аудиториям в соцсетях, предпочитая больное волеизъявление здравому смыслу.

"Тем временем всемирно известные стриминговые платформы стали соучастниками преступления, называя музыку рф "вне политики", и тем самым помогая Кремлю каждый день получать финансовые поступления для продолжения войны", - добавила Маша Ефросинина.

В представленом видео, телеведущая показала популярных артистов из рф, которые поддерживают войну, получают премии в рф и восхищаются путиным. А стриминговые платформы продолжают прикрываться глупым "они вне политики".

Напомним, Ефросинина похвалилась украинской красотой, но удивила выбором наряда.

Как сообщала Politeka, Ефросинина и Полякова заговорили о своих понтах и "яростном" обломе.

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