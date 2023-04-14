Кулінар Ектор Хіменес-Браво нагадаємо, що рівно рік тому - 14 квітня 2022 року - ЗСУ досягли небаченого успіху.

Телеведучий, суддя проекту "Майстер Шеф" та кулінар Ектор Хіменес-Браво з перших днів вторгнення росії намагається висвітлювати всі знакові події, що відбуваються в Україні.

За це його сторінку в Інстаграм кілька разів блокували через атаку російських ботів. На щастя йому вдалося її повернути. Тому шеф-кухар продовжив свою діяльність. Кілька годин тому він опублікував в Інстаграмі пост про знакову подію для України.

Зокрема, кулінар Ектор Хіменес-Браво нагадав, що рівно рік тому – 14 квітня 2022 року – українські захисники потопили крейсер "Москва". І це незважаючи на те, що ЗСУ не мають свого флоту.

"ГОРИ-ГОРИ ЯСНО, ЩОБИ НЕ ПОГАСЛО! Саме з такими думками почався ранок мільйонів українців рік тому. 14 квітня, на 51 день великої війни, «отріцательно» сплив крейсер москва. москва, яка палає — єдина москва, яку всі ми так любимо", – написав Ектор Хіменес-Браво.

Суддя проекту "Майстер Шеф" додав, що для нього з того часу цей день став святом.

У коментарях українці похвалили захисників, яким удалося це зробити. А також сміялися з росіян, які досі не можуть зрозуміти, куди поділися моряки з цього крейсера:

"Хлопці-воїни молодці, найкращі у світі, далі робіть те саме", "А росіяни навіть не згадують де поділися їхні морячки", "Хай швидше вся згорить, слава ЗСУ", "Чекаю продовження, хочу частину другу. І щоб було більше полум'я”.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розлютив українців кадром з українським захисником.

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