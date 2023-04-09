Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво - відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф". Зірка також активно веде Інстаграм, де цього разу вирішив розповісти про трагедію, що сталася у Краматорську, яким російські окупаційні війська вдарили ракетою і вбили понад 60 людей.

"8 квітня 2022 року. 10 ранку. Краматорськ. вокзал. Вони просто чекали евакуацію. Того дня ворог завдав удару Точкою В по вокзалу Краматорська, від чого загинули понад 60 людей. Пройшов рівно рік з того дня. Ми пам'ятаємо. Ми не забудемо. . Ми помстимось. Вшануємо пам'ять загиблих", - написав зірка під фото.

Фанати поставили майже тисячу лайків та написали коментарі:

"Вічна пам'ять загиблим";

"Вічна Пам'ять і Царство Небесне всім безневинним жертвам російського тероризму! Вічне прокляття путіна та його терористичної банді та всім, хто їх підтримує! Не пробачимо ніколи! Людські сльози на землю не падають...";

"Ектор дякую Вам, дякую, що не залишається осторонь!";

"Українцями не народжуються, українцями стають. Браво Екторе. Ви молодець. Дякую Вам";

"Щиро вдячні, Екторе, за вашу підтримку в нашій боротьбі".

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