Ресторатор і суддя популярного кулінарного шоу МастерШеф, Ектор Хіменес-Браво поділився не найпростішими кадрами, які позбавили його промови. Як відомо, нещодавно в Росії похвалилися черговими звірячими знущаннями над українцями.
«Щоразу кажу собі «не дивись, ти й так усе знаєш» і дивлюся. Це справді не жарт, якщо у вас слабка психіка, то не потрібно включати відео
Для моїх англомовних друзів; Я залишив заслання у своїх історіях, ви повинні це побачити, тому що так ми, українці, живемо щодня.
Українці також приєдналися до протесту:
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"Як це можливо! Ця країна зараз головує в Раді Безпеки ООН, поки їхні солдати катують та обезголовлюють військовополоненого??; Жах від того, що ти розумієш, що вони потенційно всі хворі; Потрібно максимально вибити цих чудовиськ;
Це сміття нашої планети. Хворі, жорстокі, дикі нелюди. Нація хвора на останню клітину; Ракова пухлина на тілі нашої планети; А потім дивуються, звідки ненависть».
Як відомо, Ектор давно займається кулінарією і присвячує цьому все своє життя та вільний час. Також кулінар написав багато корисних рецептів та продовжує ними дивувати українців.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.
Також Politeka писала, что Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.