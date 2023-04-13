Ресторатор і суддя популярного кулінарного шоу МастерШеф, Ектор Хіменес-Браво поділився не найпростішими кадрами, які позбавили його промови. Як відомо, нещодавно в Росії похвалилися черговими звірячими знущаннями над українцями.

«Щоразу кажу собі «не дивись, ти й так усе знаєш» і дивлюся. Це справді не жарт, якщо у вас слабка психіка, то не потрібно включати відео

Для моїх англомовних друзів; Я залишив заслання у своїх історіях, ви повинні це побачити, тому що так ми, українці, живемо щодня.

Українці також приєдналися до протесту:

"Як це можливо! Ця країна зараз головує в Раді Безпеки ООН, поки їхні солдати катують та обезголовлюють військовополоненого??; Жах від того, що ти розумієш, що вони потенційно всі хворі; Потрібно максимально вибити цих чудовиськ;

Це сміття нашої планети. Хворі, жорстокі, дикі нелюди. Нація хвора на останню клітину; Ракова пухлина на тілі нашої планети; А потім дивуються, звідки ненависть».

Як відомо, Ектор давно займається кулінарією і присвячує цьому все своє життя та вільний час. Також кулінар написав багато корисних рецептів та продовжує ними дивувати українців.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.

Також Politeka писала, что Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.