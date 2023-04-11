Популярний ресторатор, шоумен та багаторічний суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, який з початку війни залишається в Україні і всіма силами допомагає і волонтерить, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу кухар поділився милими знімками з благодійної вечері та розповів, скільки коштів вдалося зібрати і куди їх направлять.
Як виявилося, Ектор запросив гостей заради збору коштів на протези, і треба сказати, що йому це вдалося – пожертвування становило понад 400 тисяч гривень. Судячи з фото, на вечірці ресторатор був справжньою зіркою – він з'явився на публіці у розкішній вишиванці, спілкувався із гостями, готував та позував для фото. Так, на одному зі знімків шеф-кухар позує зі співачкою Мішель Андраде.
У підписі до публікації Хіменес-Браво написав: "404 269 ГРИВЕНЬ НА ПРОТЕЗИ Саме стільки коштів ми зібрали завдяки гостям. Завдяки цьому наші захисники зовсім скоро отримають сучасні біонічні протези. 6-го квітня ми з вами святкували День Народження ресторану @nam.kyiv, де також проводили благодійну вечерю. Кращого свята я не міг й уявити. Сподіваюсь, це далеко не остання наша добра справа. Дякую всім за донати. Вкотре переконуюсь, що українці — найкращий народ. Далі буде".
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