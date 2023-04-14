Ресторатор та суддя популярного кулінарного шоу МастерШеф, Ектор Хіменес-Браво вирішив підняти настрій шанувальникам та поділився домашнім відео із прибиранням з нагоди "Чистого четверга". Проте українки почали критикувати кулінара, який нібито неправильно розуміє суть цього дня.

У цей день потрібно обов'язково помитися, краще до сходу сонця. Вважається, що у цей день вода особливо цілюща. Також у Чистий четвер традиційно готують свій будинок до світлого свята Великодня.

Проте кумедний ролик із прибиранням від кулінара Ектора оцінили не всі, взявшись роздавати поради:

«Щоб так легко ми могли очистити у чистий четвер нашу землю від своєї нечисті; Ектор, поділіться настроєм для збирання); Чистий четвер, це велике християнське свято і висміювати його в такий спосіб трохи дивно. Цей день не про мітлу та танці;

Хотіла б я взагалі мати настрій, хоч до чогось...; Якби не гумор у наш час, то було б зовсім сумно; чистий четвер не для прибирання, а для очищення душі ... чому багато хто думає що в цей день потрібно робити генеральне прибирання в квартирі ».

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