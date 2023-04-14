Кулинар Эктор Хименес-Браво напомним, что ровно год назад - 14 апреля 2022 года - ВСУ добились невиданного успеха.

Телеведущий, судья проекта "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво с первых дней вторжения россии старается освещать все знаковые события, которые происходит в Украине.

За это его страницу в Инстаграм несколько раз блокировали из-за атаки российских ботов. К счастью, ему удалось ее вернуть. Потому шеф-повар продолжил свою деятельность. Несколько часов назад он опубликовал в Инстаграм пост о знаковом событии для Украины.

В частности, кулинар Эктор Хименес-Браво напомним, что ровно год назад - 14 апреля 2022 года - украинские защитники тогда потопили крейсер "Москва". И это несмотря на то, что ВСУ не имеют своего флота.

"ГОРИ-ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО! Именно с такими мыслями началось утро миллионов украинцев год назад. 14 апреля, на 51 день великой войны, "отрицательно" всплыл крейсер москва. Пылающая москва — это единственная москва, которую все мы так любим", - написал Эктор Хименес-Браво.

Судья проекта "Мастер Шеф" добавил, что для него с тех пор этот день стал праздником.

В комментариях украинцы похвалили защитников, которым удалось это сделать. А также смеялись над россиянами, которые до сих пор не могут понять, куда делись моряки из этого крейсера:

"Ребята-воины молодцы, самые лучшие в мире, дальше делайте то же самое", "А россияне даже не вспоминают где делись их морячки", "Пусть скорее вся сгорит, слава ВСУ", "Жду продолжения, хочу часть вторую. И чтобы было больше пламени".

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" разозлил украинцев кадром с украинским защитником.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" появился на публике в роскошной вышиванке.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал о трагедии, поделившись фото.