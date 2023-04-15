Популярна українська актриса, зірка ситкому "Одного разу під Полтавою" та учасниця гумористичного колективу "Жіночий квартал" Ірина Сопонару, яка разом із колективом їздить на благодійні концерти, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Іра опублікувала чарівне відео, в якому хизнулася ефектним образом.

Як видно, у ролику Ірина ніби перевіряє роботу над собою майстрів – вона при повному параді та у всеозброєнні поправляє зачіску та уважно розглядає себе у дзеркало. Перед камерою актриса з'явилася у вузькій сріблястій сукні на тонких бретельках, яка переливається паєтками. Це вбрання підкреслило струнку фігуру та декольте з прикрасою. Її волосся зачесане в об'ємне елегантне укладання, а на обличчі елегантний макіяж і впевнений вигляд.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Сопонару:

"Вау! Мейк та модель – чудові!".

"Прекрасне співробітництво, дівчата, гаряче та красиво".

"Боже, яка ти красуня, захоплююсь тобою, люблю".

"Ну кайф, а не команда!"

"Як ефектно!".

"Вогонь, мати, ти найшикарніша, респект команді".

"Яринка - як завжди вогонь!".

"Мати, ти вогонь".

"Чарівна".

"Красуня".

"Божественна".

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