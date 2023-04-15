Популярная украинская актриса, звезда ситкома "Однажды под Полтавой" и участница юмористического коллектива "Женский квартал" Ирина Сопонару, которая вместе с коллективом ездит на благотворительные концерты, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Ира опубликовала очаровательное видео, в котором хвастнула эффектным образом.

Как видно, в ролике Ирина как будто проверяет работу над собой мастеров – она при полном параде и во всеоружии поправляет прическу и внимательно рассматривает себя в зеркало. Перед камерой актриса появилась в узком серебристом платье на тонких бретельках, которое переливается пайетками. Этот наряд подчеркнул стройную фигуру и декольте с украшением. Ее волосы зачесаны в объемную элегантную укладку, а на лице элегантный макияж и уверенный вид.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Сопонару:

"Вау! Мейк и модель – чудесные!".

"Прекрасное сотрудничество, девушки, горячо и красиво".

"Боже, какая ты красотка, восхищаюсь тобой, люблю".

"Ну кайф, а не команда!".

"Как эффектно!".

"Огонь, мать, ты самая шикарная, респект команде".

"Яринка – как всегда огонь!".

"Мать, ты огонь".

"Очаровательная".

"Красотка".

"Божественная".

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