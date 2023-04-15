Популярная украинская актриса, звезда ситкома "Однажды под Полтавой" и участница юмористического коллектива "Женский квартал" Ирина Сопонару, которая вместе с коллективом ездит на благотворительные концерты, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Ира опубликовала очаровательное видео, в котором хвастнула эффектным образом.
Как видно, в ролике Ирина как будто проверяет работу над собой мастеров – она при полном параде и во всеоружии поправляет прическу и внимательно рассматривает себя в зеркало. Перед камерой актриса появилась в узком серебристом платье на тонких бретельках, которое переливается пайетками. Этот наряд подчеркнул стройную фигуру и декольте с украшением. Ее волосы зачесаны в объемную элегантную укладку, а на лице элегантный макияж и уверенный вид.
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Сопонару:
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"Вау! Мейк и модель – чудесные!".
"Прекрасное сотрудничество, девушки, горячо и красиво".
"Боже, какая ты красотка, восхищаюсь тобой, люблю".
"Ну кайф, а не команда!".
"Как эффектно!".
"Огонь, мать, ты самая шикарная, респект команде".
"Яринка – как всегда огонь!".
"Мать, ты огонь".
"Очаровательная".
"Красотка".
"Божественная".
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