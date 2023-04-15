Ксенія Мішина за 4 місяці суворих обмежень у харчуванні та наполегливих тренувань у спортзалі схудла на 9 кг й тепер важить 48 кілограмів. У акторки підозрюють розлад харчової поведінки, але вона пафосно продовжує ділитися своїм досвідом, розповідаючи про "користь" та "шкоду" різних продуктів.

Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram Ксенія Мішина розповіла, що думає про головний символ української традиційної кухні, елемент нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО — борщ. Вона пояснила, чи можна, на її думку, їсти борщ у процесі схуднення.

"Продукти з максимальним різноманітним хімічним складом значно слабше абсорбуються, коли є багато різних інгредієнтів. А отже - знижують всмоктування та загальний метаболічний процес. Абсорбування продуктів - це процес, при якому поживні речовини, отримані з їжі, проходять через стінки шлунково-кишкового тракту та потрапляють у кровотік, щоб бути розподіленими по всьому організму. Там начебто за хімічним складом нічого шкідливого немає, але чим більше інгредієнтів разом, тим слабший метаболізм", — пише акторка.

З цього Мішина зробила дуже дивний і ненауковий висновок.

"Якщо постійно їсти такі блюда, то можна дійти до такого стану, коли один раз на день їж і ніби нічого такого шкідливого, але все одно вага росте. Думаю, багатьом це знайомо. Коротше, все повинно бути в

рамках адекватності, а не на постійній основі", — додала "Холостячка".

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе і не панікувати, відео.