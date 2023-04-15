Ксения Мишина за 4 месяца строгих ограничений в питании и упорных тренировок в спортзале похудела на 9 кг и теперь весит 48 килограммов. У актрисы подозревают расстройство пищевого поведения, но она пафосно продолжает делиться своим опытом, рассказывая о "пользе" и "вреде" различных продуктов.

В этот раз в сторис на своей странице в Instagram Ксения Мишина рассказала, что думает о главном символе украинской традиционной кухни, элементе нематериального культурного наследия ЮНЕСКО — борще. Она объяснила, можно ли, по ее мнению, есть борщ в процессе похудения.

"Продукты с максимальным разнообразным химическим составом значительно слабее абсорбируются, когда есть много различных ингредиентов. А следовательно – снижают всасывание и общий метаболический процесс. Абсорбирование продуктов – это процесс, при котором питательные вещества, полученные из пищи, проходят через стенки желудочно-кишечного тракта и попадают в кровоток, чтобы быть распределенными по всему организму. Там вроде бы по химическому составу ничего вредного нет, но чем больше ингредиентов вместе, тем слабее метаболизм", - пишет актриса.

Из этого Мишина сделала очень странный и ненаучный вывод.

"Если постоянно есть такие блюда, то можно дойти до такого состояния, когда один раз в день ешь и вроде бы ничего такого вредного, но все равно вес растет. Думаю, многим это знакомо. Короче, все должно быть в рамках адекватности, а не на

постоянной основе", - добавила "Холостячка".

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

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