Українська актриса, Ксенія Мішина , опублікувала на своїх соціальних мережах фотографії зі своєї останньої фотосесії. На знімках вона постає у чорній міні-сукні з довгим рукавом, на якому є цікава деталь.

На фотосесії знаменитість обрала сукню з глибоким декольте, яке наголошує на її формі. На фотографіях Мішина наголосила на своїй фігурі в черговий раз.

Однак подібну відвертість на фото оцінили не всі, згадавши і свята, і про важкі часи:

«Ви звичайно красуня, але без людей світ був би кращим; Красуня так, але вже зупинилася б трохи на Пасхальний тиждень і в цей тяжкий час, де ми все ще шоковані стратою військового;

Начебто добре, але й не християнськи. Треба повертатися до першого чоловіка, якщо він не був до одруження розлучений. Це гріх таке постити – викликаєш у чоловіків нечисті думки, а потім сама страждаєш без Божого захисту; Якось бездушно, хоч і гарно».

Раніше Мішина вже неодноразово хвалилася тим, як їй вдалося схуднути на дев'ять кг та показала свій результат. За словами Мішина, довелося попрацювати і лише комплексний підхід до теми перетворення їй допоміг. Зірка також вирішила назвати продукти, які точно будуть корисні або навпаки - зашкодять процесу схуднення.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

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