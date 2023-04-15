Відома українська телеведуча, зірка "1+1" Марічка Падалко на шляху до США нарешті зустрілася зі своїми доньками.

У шлюбі Марічка Падалко та журналіст, екс-нардеп, а тепер боєць ЗСУ Єгор Соболєв із 2010 року. Разом зіркова пара виховує трьох дітей — сина Михайла, а також доньок Марію та Катерину. Віднедавна ведуча залишилася з сином у Києві вдвох. Її донечки вже тривалий час живуть та навчаються в Празі, а чоловік зараз перебуває на Запорізькому фронті.

Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко повідомила, що полетіла до США, аби взяти участь у Бостонському марафоні, який відбудеться вже 17 квітня. Зірка збирається пробігти 42 кілометри, аби зібрати для українсько-американської благодійної організації гроші, які підуть на допомогу із реабілітацією звільнених з полону українських військових.

Під час пересадки в аеропорту Праги ведуча нарешті змогла зустрітися зі своїми донечками та показала зворушливе спільне фото.

"Найкращий заряд перед довгою подорожжю - обійняти своїх дівчат. Сумую за ними страшенно", — написала Марічка Падалко під світлиною.

Через цю поїздку ведучій на кілька днів доведеться відмовитися від своєї традиції — вже понад рік у себе в інстаграм вона щодня публікує добірки головних новин. Поки в неї не буде на це часу, й за це вона попросила в підписиків вибачення.

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