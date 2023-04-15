В браке Маричка Падалко и журналист, экс-нардеп, а теперь боец ​​ВСУ Егор Соболев с 2010 года. Вместе звездная пара воспитывает троих детей – сына Михаила, а также дочерей Марию и Екатерину. Недавно ведущая осталась с сыном в Киеве вдвоем. Ее дочери уже долгое время живут и учатся в Праге, а муж сейчас находится на Запорожском фронте.

В этот раз в сторис на своей странице в Instagram Маричка Падалко сообщила, что улетела в США, чтобы принять участие в Бостонском марафоне, который состоится в 17 апреля. Звезда собирается пробежать 42 километра, чтобы собрать для украинско-американской благотворительной организации деньги, которые пойдут на помощь с реабилитацией освобожденных из плена украинских военных.

Во время пересадки в аэропорту Праги ведущая наконец-то смогла встретиться со своими дочерьми и показала трогательное совместное фото.

"Лучший заряд перед долгим путешествием - обнять своих девочек. Скучаю по ним ужасно", - написала Маричка Падалко под фотографией.

Из-за этой поездки ведущей на несколько дней придется отказаться от своей традиции — уже больше года у себя в инстаграм она ежедневно публикует подборки главных новостей. Пока у нее не будет на это времени, и за это она попросила у подписчиков прощения.

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.