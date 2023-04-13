Відома телеведуча, зірка "1+1" Марічка Падалко постраждала через те, що регулярно говорить про злочини російських окупантів.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла про головні новини за 413 день повномасштабної війни та поскаржилася, що соцмережа карає її за правду про росіян.

"Інстаграму не сподобалася моя згадка вчора про північних сусідів. Причому, ніякі символи в слові, що починається на «Р» і закінчується на «Я», вже не рятують. Мій профіль не потраплятиме більше в рекомендації. Тому власне перша світлина – спеціально для інстаграму - все, як любить політика мережі🤓вибачте за недоречність", — написала ведуча та попросила підписників поставити щось під її дописом, аби допомогти вийти з бану.

Вона розповіла, що у відповідь на появу відео із обезголовленням українського полоненого CNN оприлюднила інформацію, що останнім часом з’явилося щонайменше ще одне подібне відео. Моніторингова місія ООН в Україні із дотримання прав людини жорстко відреагувала на появу відео зі стратою українського воїна.

Міністерство оборони України закликало зупинити поширення кадрів страти: «Тепер, коли це вже всі побачили, це мають дивитися прокурори і міжнародний суд». СБУ відкрила справу.

Своєрідно відреагувала рф. Хоча речник путіна на словах засудив відео, але запропонував з’ясувати взагалі, хто на ньому і чиї збройні сили це зробили (відео 3).

Прем’єр Шмигаль провів зустріч із головою Пентагону та закликав надати Україні винищувачі F-16 (фото 4).

Правка до закону, яка повертає захисникам 30 тис. грн надбавки, не передбачала джерел виплат – заявив голова фінансового комітету ВР Гетьманцев. Тому гроші повернуть, якщо знайдуть фінансування.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

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