Популярна телеведуча Маша Єфросиніна згадала одну з перших героїнь Екзамену. І єдиною персоною, інтерв'ю з якою не змогли скоротити, і видали його у двох частинах. В Інстаграм Єфросиніна представила новий уривок із ролика.

«І ось Лера на Іспит. Нова дійсність. Я б навіть сказала, що вона сама і є новою реальністю: вона в цій публічній сповіді є для мене уособленням усіх людей з глибинним внутрішнім світом, які проходять через велику війну, змінюючись на рівні клітин.

Лера – це про сенси, якість життя та смак до нього. Лера - про надчутливість і бажання немає, не змінювати світ... а змінюватися на краще. Вона знає, що вона є натхненням для жінок» - поділилася ведуча.

У мережі поділилися своєю думкою:

«І справді уособлення людини, жінки нової реальності. Такого сильного бізнесу гіганта) та маленької чутливої ​​дівчинки в одному; Ви неймовірні».

Також знаменитість заговорила про російських артистів та їхню музику.

Зокрема, Маша Єфросиніна зазначила, що російську музику й надалі продовжують популізувати найвідоміші музичні платформи. Більше того, російські артисти на цих платформах процвітають і заробляють мільярди, незважаючи на пакети санкцій.

Нагадаємо, Єфросиніна похвалилася українською красою, але здивувала вибором вбрання.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна і Полякова заговорили про свої понти і "запеклий" облом.

Також Politeka писала, що Єфросиніна зізналася, чому не може часто спілкуватися з Поляковою.