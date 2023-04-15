Популярная телеведущая Маша Ефросинина вспомнила об одной из первых героинь Экзамена. И единственной персоной, интервью с которой не смогли сократить, и выдали его в двух частях. В Инстаграм Ефросинина представила новый отрывок из ролика.

«И вот Лера на Экзамен. Новая реальность. Я бы даже сказала, что она сама и есть новая реальность: она в этой публичной исповеди является для меня олицетворением всех людей с глубинным внутренним миром, проходящих через великую войну, меняясь на уровне клеток.

Лера – это о смыслах, качестве жизни и вкусе к нему. Лера - о сверхчувствительности и желании нет, не менять мир... а меняться самой к лучшему. Она знает, что она – вдохновение для женщин» - поделилась ведущая.

В сети поделились своим мнением:

«И действительно олицетворение человека, женщины новой реальности. Такого сильного бизнеса гиганта) и маленькой чувствительной девочки в одном; Вы невероятны».

Также знаменитость заговорила о российских артистах и их музыке.

В частности, Маша Ефросинина отметила, что российскую музыку и дальше продолжают популизировать самые известные музыкальные платформы. Более того, российские артисты на этих платформах преуспевают и зарабатывают миллиарды, несмотря на пакеты санкций.

Напомним, Ефросинина похвалилась украинской красотой, но удивила выбором наряда.

Как сообщала Politeka, Ефросинина и Полякова заговорили о своих понтах и "яростном" обломе.

Также Politeka писала, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.