В этот раз ведущая Маша Ефросинина решила рассказать о своей работе в фонте и довольно резко вспомнила россиян, как теперь о них поменялось ее мнение. Ефросинина также подметила, из-за чего россияне вписали себя в историю не так, как бы им хотелось.
«Я хочу совершенно откровенно вам признаться, что ежедневная работа в фонде меня спасает. Тупо спасает. Ибо каждый день, когда я вижу очередные зверства того проклятого сброда, который пришел нас уничтожать, внутри меня звучит: «Х*р вам, мразоты, мы не остановимся, не подарим вам такую радость!
Мы выйдем из этого ада сильнее и перерожденнее, потому что мы все, украинцы, превращаем ежедневно свою лютую злобу в помощь друг другу!» - заключила ведущая.
Она подметила, что украинцы войдут в историю, как несгибаемые и сильные люди, являющаяся образцом человечности.
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«А вы, как зло и хлам, который навсегда исторически опозорил себя в глазах всей планеты!» - также подметила Ефросинина.
Ранее 43-летняя артистка решила представить трендовый образ, а также написала под коротким роликом "Украинская девушка".
«Моя философия заключается в том, что нужно делать максимально всё, чтобы отсрочить необходимость в хирургии. Это питание, вода, спорт, дыхательные практики, БАДы и anti age медицина» - призналась ранее Мария.
Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.
Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.
Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.