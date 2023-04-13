Украинская ведущая Маша Ефросинина ловко подметила, почему россиянам не будут рады уже нигде.

В этот раз ведущая Маша Ефросинина решила рассказать о своей работе в фонте и довольно резко вспомнила россиян, как теперь о них поменялось ее мнение. Ефросинина также подметила, из-за чего россияне вписали себя в историю не так, как бы им хотелось.

«Я хочу совершенно откровенно вам признаться, что ежедневная работа в фонде меня спасает. Тупо спасает. Ибо каждый день, когда я вижу очередные зверства того проклятого сброда, который пришел нас уничтожать, внутри меня звучит: «Х*р вам, мразоты, мы не остановимся, не подарим вам такую радость!

Мы выйдем из этого ада сильнее и перерожденнее, потому что мы все, украинцы, превращаем ежедневно свою лютую злобу в помощь друг другу!» - заключила ведущая.

Она подметила, что украинцы войдут в историю, как несгибаемые и сильные люди, являющаяся образцом человечности.

«А вы, как зло и хлам, который навсегда исторически опозорил себя в глазах всей планеты!» - также подметила Ефросинина.

Ранее 43-летняя артистка решила представить трендовый образ, а также написала под коротким роликом "Украинская девушка".

«Моя философия заключается в том, что нужно делать максимально всё, чтобы отсрочить необходимость в хирургии. Это питание, вода, спорт, дыхательные практики, БАДы и anti age медицина» - призналась ранее Мария.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.