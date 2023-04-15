Цього разу на своїй сторінці в Instagram Джамала розповіла, як у її дитинстві відзначали Великдень.

"Коли ми святкували Великдень в Криму, за день до свята в цибулі виварювали з мамою святкові яйця, а потім мама пекла різні паски і здобу. Пам‘ятаю, як зараз! Тоді ми йшли завжди до Віри Василівни, нашої сусідки. Бабуся, про яку я розповідаю, знала Крим ще з часів депортації кримських татар та дуже добре говорила українською. Вона пам‘ятала його охайним, з ошатними хатинками і доглянутими виноградниками. Ми провідували її та годинами слухали історії про те, як ж все було після депортації. Її з родиною тоді переселили з Кубані в будинок кримських татар", — пригадує співачка.

Артистка та її родина сповідують іслам, але вони, як і інші мешканці Криму, завжди шанували християнські традиції.

"А далі ми йшли на море, і на тоді ще прохолодному, але вже сонячному пляжі могли поїсти і промочити ноги. Це також було нашою традицією. Мама йшла до церкви. В цьому є моя Україна, в толерантності! Люди завжди поважали свята інших людей, інших релігій. Залишаймось вдячними нашим воїнам, завдяки яким ми можемо бути разом. І просто можемо бути, тому що ми знаємо, наскільки це цінно зараз. Вітаю зі святом. Миру нам і перемоги!", — наголосила Джамала.

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