В этот раз на своей странице в Instagram Джамала рассказала, как в ее детстве отмечали Пасху.

"Когда мы праздновали Пасху в Крыму, за день до праздника в луке вываривали с мамой праздничные яйца, а потом мама пекла разные паски и сдобу. Помню, как сейчас! Тогда мы шли всегда к Вере Васильевне, нашей соседке. Бабушка, о которой я рассказываю, знала Крым еще со времен депортации крымских татар и очень хорошо говорила по-украински, она помнила его аккуратным, с нарядными избушками и ухоженными виноградниками. Мы навещали ее и часами слушали истории о том, как все было после депортации. Ее с семьей тогда переселили из Кубани в дом крымских татар", - вспоминает певица.

Артистка и ее семья исповедуют ислам, но они, как и другие жители Крыма, всегда уважали христианские традиции.

"А дальше мы шли на море, и на тогда еще прохладном, но уже солнечном пляже могли поесть и промочить ноги. Это тоже было нашей традицией. Мама шла в церковь. В этом моя Украина, в толерантности! Люди всегда уважали праздники других людей, других религий. Оставаемся благодарными нашим воинам, благодаря которым мы можем быть вместе. И просто можем быть, потому что мы знаем, насколько это ценно сейчас. Поздравляю с праздником. Мира нам и победы!", - подчеркнула Джамала.

Напомним, Джамала неожиданно обратилась к украинцам.

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Как Politeka сообщала, Джамала в образе с необычным венком заинтриговлаа фанатов.