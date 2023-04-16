Тоня Матвієнко – відома українська співачка, яка є дочкою легендарної вітчизняної артистки Ніни Матвієнко. Тоня одружена з Арсеном Мірзояном, колегою по сцені. Пара має спільну доньку Ніну, яку назвали на честь легендарної бабусі. Також у Тоні є дочка Уляна від минулих стосунків, а у Арсена два сини від колишньої дружини.
Не забуває Матвієнко-молодша і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка показала свою маму та батька, з яким та розлучилася кілька років тому. На відео можна побачити щасливу сімейну пару.
"Тато та мама", - написала Тоня в публікації.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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"З наступаючим Великоднем!!!";
"Освіти від щастя особи батьків";
"Тато чудово виглядає! Дай Боже здоров'я!";
"Чудово що тато з мамою так хороші і щасливі! З наступаючим Великоднем!".
А раніше Тоня привітала себе з днем народження. Зірка поділилася фото, де сиділа біля мікрофону.
"З Днем народження мене!
Ранок свого дня народження, як і щодня, я зустрічаю зі словами подяки Богу, ЗСУ та всім захисникам та захисникам України", - написала артистка.
Нагадаємо, Мірзоян під час концерту у Києві вивів на сцену свою дружину Тоню Матвієнко
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