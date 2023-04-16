Тоня Матвиенко - известная украинская певица, которая является дочерью легендарной отечественной артистки Нины Матвиенко. Тоня замужем за Арсеном Мирзояном, коллегой по сцене. У пары есть совместная дочь Нина, которую назвали в честь легендарной бабушки. Также у Тони есть дочь Ульяна от прошлых отношений, а у Арсена два сына от бывшей жены.
Не забывает Матвиенко-младшая и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда показала свою маму и отца, с которым та развелась несколько лет назад. На видео можно увидеть счастливую семейную пару.
"Папа и мама", - написала Тоня в публикации.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"С наступающей Пасхой!!!";
"Светящиеся от счастья лица родителей";
"Папа прекрасно смотрится! Дай Бог здоровья!";
"Прекрасно что папа с мамой так хороши и счастливы! С наступающей Пасхой!".
А до этого Тоня поздравила себя с днем рождения. Звезда поделилась фото, где сидела у микрофона.
"Happy birthday to me!
Утро своего дня рождения, равно как и каждый день, я встречаю со словами благодарности Богу, ВСУ и всем защитникам и защитницам Украины", - написала артистка.
Напомним, Мирзоян во время концерта в Киеве вывел на сцену свою жену Тоню Матвиенко
А еще Politeka сообщала, как выглядела легенда украинской песни Нина Матвиенко в молодости
Также Politeka писала, что жена Мирзояна Тоня Матвиенко заинтриговала возращением к мужу