Ресторатор та суддя популярного кулінарного шоу МастерШеф, Ектор Хіменес-Браво вирішив розповісти про важливу для себе подію. Перед світлим святом Великодня кулінар вирішив подумати про інших і подався зі смаком до українських захисників.

«Мій ранок почався дуже рано, тому що сьогодні станеться дещо дуже важливе. Разом із підтримкою та колегами ми приготували невеликі Великодні подарунки для переселенців із Краматорська та Бахмута. У ці лихоліття обов'язково треба підтримувати один одного.

Тому перед великим і світлим святом ми вирішили об'єднатися, щоб зробити добру справу. Було дуже багато обіймів та теплих слів. І мені дуже приємно, що й ви даруєте мені подарунки… Це неймовірно!

Ніколи не втомлюся повторювати: я щасливий бути з Україною та українцями, для мене це велика честь. Після цього ми поїхали до волонтерського центру, щоб передати Великодні смакоти для військових у Харківщину, Лиман та Бахмут. Також завітали на військову частину, привітали наших захисників. І відвідали військовий шпиталь! Нема часу на втому, допомагати треба» - поділився Ектор.

Трохи раніше Хіменес-Браво також вирішив підняти настрій шанувальникам та поділився домашнім відео із прибиранням з нагоди "Чистого четверга".

Нагадаємо, що Хіменес-Браво із "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для світу.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво із "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

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